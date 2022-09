Padova-Vicenza, Fortin: “L’uomo derby può essere Dezi”

Sulle note dell'entusiasmo parla l'ex portiere dei biancorossi - Matteo Fortin - che analizza le due compagini approfondendo, prima, la compagine ospite: "Mi sembra che per il Padova questo sia un anno di transizione, anche se la piazza è sempre esigente. Però dopo le delusioni degli ultimi due anni credo che ci volesse un cambiamento drastico nella filosofia societaria e anche sul piano del gioco. L’anno passato ho visto un po’ di volte i biancoscudati e ho sempre avuto la sensazione che fossero una fuori serie a livello di organico, ma un po’ troppo sotto ritmo per quello che richiedeva la categoria".

Per quanto riguarda i padroni di casa il giudizio è diverso: "Il Vicenza ha una rosa molto importante per la categoria anche se questo non è sinonimo di successo visto anche quello che è accaduto al Padova". Su chi sarà l'uomo derby non sembra avere dubbi: "L’uomo derby per i Biancoscudati? Dezi, se è in giornata può spostare gli equilibri".