Per Vittorio Mero e per la classifica: il doppio derby vinto dalla Pro Vercelli e da Franco Lerda

Dopo un mese e mezzo di problemi fisici, gol pesante per Gianmario Comi

In una giornata così particolare, la Pro Vercelli ha vinto il derby piemontese con la Juventus Under 23, come confermano le foto di Ivan Benedetto per Magicapro.it. Partita che era derby anche per Franco Lerda, tecnico della Pro ed ex giocatore del Torino a metà degli anni Ottanta. Le parole del tecnico dopo il 2-0 a favore dei vercellesi: "Oggi molto bene, abbiamo interpretato bene la gara, siamo partiti forti e aggressivi. Siamo passati subito in vantaggio con un gran gol di Comi e poi abbiamo replicato con Della Morte, tenendo sempre il baricentro molto alto, questo per me è molto importante. Mi spiace solo perché potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0, c’era un rigore a mio avviso evidente che non è stato fischiato, poi invece la partita è stata aperta fino alla fine, siamo anche andati in inferiorità numerica. Sono comunque molto contento dei ragazzi perché stanno lavorando bene, una vittoria meritata. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, in 4 partite che abbiamo disputato abbiamo preso un gol solo con il Mantova. Abbiamo sempre un atteggiamento molto propositivo".