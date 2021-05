Perugia, adesso il derby umbro in Supercoppa: “La partita più importante dell’anno”

Supercoppa di Serie C: dopo aver battuto 2-1 il Como, adesso il Perugia pensa alla sfida con la Ternana

Alla stagione di Fabio Caserta, allenatore del Perugia, e alla sua squadra, adesso manca solo una partita. E sarà quella con la Ternana, il grande derby umbro in Supercoppa di Serie C dopo la vittoria dei perugini per 2-1 sul Como.

Le parole di Fabio Caserta riportate da La Nazione: "Il derby è bello perché la gara più importante dell’anno, va preparata bene". Nel post gara, ai microfoni di Umbria Tv confessa: "La famiglia di trova benissimo a Perugia, è stata accolta alla grande da questa città, soprattutto le bambine e sono contente di rimanere. Questa settimana ho guardato un po’ le trasmissioni che non guardo durante l’anno perché condizionano, e mi sono divertito per quanto sentito da qualche opinionista. Il calcio è bello perché tutti possono parlare, io mi limito cercando di fare il mio lavoro al massimo. Questo gruppo ha fatto qualcosa di veramente importante – ha aggiunto il tecnico del Perugia – per come eravamo partiti. Quando si vince non è tutto così facile come sembra, i ragazzi non hanno pensato al singolo ma al gruppo e alla città. La B è un campionato difficile, non è ancora tempo di parlare di questo dobbiamo pensare al derby perché i tifosi ci tengono tantissimo e vogliamo fare bene con la Ternana".