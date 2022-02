Piccolo derby di Monopoli: il grande Bari a bocca asciutta…

Il Monopoli quinto in classifica a nove punti dalla capolista del girone C di Serie C impone lo 0-0 proprio al Bari. All'andata al San Nicola, i galletti si erano imposti ma 1-0, con il minimo scarto.

Redazione DDD

Per i tifosi del Bari i derby sono solo quelli con Taranto, Lecce e Foggia. Ma "piccolo derby" o no, anche il Monopoli si è ritagliato un suo spazio e la sua tifoseria si tiene stretto lo 0-0 casalingo contro la capolista di Serie C.

Lo 0-0 del Veneziani assume contorni problematici alla luce del ko che la squadra di Mignani aveva rimediato sette giorni prima col Messina in casa, e alla luce della riscossa di Avellino e Catanzaro, ora appaiate al secondo posto a -7 dalla capolista biancorossa.