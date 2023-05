Pineto, Serie C e…proposta di matrimonio!

Grande emozione ieri per lo storico traguardo del Pineto, ma non solo… La proposta del bomber Njambe

Uno storico traguardo per la società teramana. Il Pineto approda per la prima volta in Lega Pro. Decisivo il 2-1 rifilato ai “cugini” della Vastese per aggiudicarsi matematicamente il girone F di serie D, allungando sulla Vigor Senigallia. Al termine del match, durante i festeggiamenti, il secondo colpo di scena. Il bomber della squadra abruzzese Moussadja Njambe, con il megafono in mano annuncia la grande proposta.