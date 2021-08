Pistoiese, cambia tutto: riammissione in Serie C e subito derby con il Grosseto

Toscana, ci sarà un derby in più. Ripescata anche la Pistoiese

L’ufficialità sull’esito del ricorso del ricorso in merito alle domande di ripescaggio che avevano presentato Fano e Pistoiese, ha fornito una cattiva notizia ai fanesi e allo stesso tempo una buona ai toscani. Ci sarà un derby marchigiano in meno e uno toscano in più. Intanto, in accordo con la squadra romagnola, la Pistoiese ha richiesto il posticipo e l’inversione di campo della gara di Coppa Italia Serie C contro il Cesena, per cui non sarà sabato 21 agosto l’esordio casalingo della Pistoiese.