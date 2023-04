Pochi biglietti e tradizione negativa: che derby per la Lucchese a Carrara

La Carrarese ha comunicato che da ieri mercoledì 12 aprile alle ore 18 è attiva la prevendita dei biglietti per assistere al derby Carrarese-Lucchese, in programma sabato 15 alle ore 17.30 presso lo stadio “Dei Marmi”. La vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lucca riguarda esclusivamente per il Settore ospiti e un numero massimo di duecento biglietti sempre esclusivamente per il Settore ospiti.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il difensore centrale della Lucchese Francesco Benassai. Il giocatore ha voluto parlare delle ultime due partite da disputare in Serie C, sottolineando l'importanza del match contro i rivali di sempre: "Siamo carichi per questi ultimi centottanta minuti della stagione, abbiamo un po' di margine per poter blindare la zona playoff e siamo concentrati sulla Carrarese, nostro prossimo avversario: vogliamo i tre punti per blindare matematicamente gli spareggi, per noi è fondamentale centrare questo traguardo. Se non dovessimo vincere contro la Carrarese, il discorso playoff potrebbe effettivamente per noi essere rimandato, e l'Olbia sarebbe un ostico avversario, ecco perchè è importante chiudere quanto prima il discorso. Soprattutto non dobbiamo pensare troppo oltre, prima c'è il derby e a quello dobiamo pensare. I playoff, lo ripeto, sono il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo".