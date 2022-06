Porto, aeroporto, calcio: tutti i derby aperti fra Crotone e Catanzaro…

C'era anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ad accogliere Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan e ospite d'onore alla grande festa per 500 persone organizzata dal Milan Club Crotone presieduto da Adolfo Covelli. In perfette t-shirt rossonere intitolate al club di tifosi, i rossoneri crotonesi sono andati ad accogliere Baresi cotanto ospite all'aeroporto di Lamezia Terme. E nei racconti, durante il lungo viaggio dal principale scalo calabrese a Crotone, è emersa in tutto e per tutto la rivalità da derby con Catanzaro.