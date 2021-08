Prevendita a gonfie vele: Modena-Reggiana, fra i tifosi gran voglia di derby

Manca più di una settimana e già 2mila biglietti venduti...

Nel giro un paio di giorni si è colta tutta la voglia di stadio e di derby, in vista di Modena-Reggiana di lunedì 6 settembre. La prelazione dedicata agli abbonati è andata a gonfie vele, con già 1.906 i biglietti stampati. Chi ha acquistato il biglietto fra i primi, lo ha già esibito festosamente sui social.

Da martedì, il 31 agosto, alle ore 11 inizierà una seconda fase, dedicata alla vendita libera dei biglietti sul circuito online VivaTicket o presso i punti vendita autorizzati, come conferma Il Resto del Carlino. I prezzi dei biglietti partono dai 10 euro della Montagnani ai 35 euro per la Tribuna Autorità. In effetti la gente di Modena sta aspettando una partita da vivere, finalmente, all’interno dello stadio Braglia dopo tanto tempo.