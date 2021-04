Prima la Supercoppa, poi la B: di nuovo derby, la Ternana attende il Perugia

Ternana e Perugia, di nuovo in B, di nuovo derby

La stampa nazionale di inchiesta e rivisitazione storica si occupa spesso e volentieri del derby dell'Umbria, sentitissimo e notissimo. Come accade nell'articolo “La Ternana attende il Perugia in serie B”. A pubblicarlo è il quotidiano Avvenire, con tutte le differenze e le analogie fra la stagione da record dei rossoverdi di Lucarelli e quella dei biancorossi di Caserta, che potranno festeggiare la serie B vincendo a Salò, a prescindere dal risultato del Padova, sul quale godono del vantaggio per gli scontri diretti.

“Due città ed una rivalità le cui radici affondano in ambito sociale ed economico, che tuttavia trova nel campanile sportivo spesso e volentieri lo sfogo e la rivalsa”, scrive il quotidiano milanese, sottolineando come una doppia promozione rappresenterebbe una occasione di riscatto per l’Umbria “che negli ultimi cinque anni, fra sisma e Covid è sprofondata drammaticamente sul piano economico. Il riscatto, a volte, può passare anche da un pallone che rotola”. E poi ovviamente precedenti storici, derby di campo confronti, differenze ed analogie fra i due presidenti, le rose allestite ed i due tecnici, giovani e vincenti, che in Umbria hanno trovato terreno fertile come annota Calciofere.it.