Qui Alessandria, Moreno Longo: “Derby importante, vinca il migliore”

Moreno Longo ha preparato il derby di Vercelli, studiando a fondo le caratteristiche dell'avversario

Queste le parole raccolte da Magicapro.it (con foto di Ivan Benedetto) prima del derby sul fronte Alessandria, con Moreno Longo: “È una partita di cartello, bella da giocare, contro una squadra che ha quasi sempre condotto questo campionato nei piani alti della classifica, stimolante per tutte e due le squadre. Sarà un test importante per entrambe le compagini, che vinca il migliore. Credo che la Pro Vercelli abbia grande equilibrio nelle due fasi, prende pochi gol e ne fa tanti. Mi è già capitato di affrontare la Pro Vercelli da avversario. Sicuramente è una sfida dal sapore particolare, è una piazza con la quale ci siamo scambiati tanto ed alla quale sono riconoscente per l’opportunità concessami. Fa sempre effetto tornare dove si sono raggiunti ottimi obiettivi e dove si incontreranno persone con cui ho condiviso stagioni importanti. Ma, una volta che l’arbitro fischierà l’inizio, ciascuno lavorerà per i propri obiettivi senza dare spazio ai sentimenti. Ora sono focalizzato sull’Alessandria, che è la sfida più importante".