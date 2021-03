Qui Vercelli, Modesto: “Con l’Alessandria derby molto atteso, hanno giocatori importanti”

Verso Pro Vercelli-Alessandria... lunedì da derby in campo al "Silvio Piola"

Francesco Modesto, allenatore della Pro Vercelli, ha presentato così il derby del lunedì contro l'Alessandria: "Sicuramente una partita tosta, sui duelli, perché sono una squadra con tanti giocatori di esperienza. E con un grande allenatore, che ha allenato anche in Serie A: sarà una bella partita da giocare, con la cattiveria giusta. Dovremo giocare da Pro, non con il freno a mano tirato. Poi, alla fine, la spensieratezza ci porterà ad ottenere i risultati: dobbiamo giocare e fare le cose per bene, i risultati saranno una conseguenza. L’Alessandria ha giocatori importanti in tutti i reparti, dovremo essere concentrati e bravi a saper leggere le varie situazioni. Arrighini attacca bene la profondità, Eusepi sa tenere bene la palla: sono completi in tutti i reparti. Sarà una grande gara. Siamo insieme da sei mesi, so come i ragazzi si preparano alle partite. Ogni partita vale tre punti, è un derby molto atteso: noi dovremo giocare da Pro Vercelli".