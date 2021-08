Reggiana, Aimo Diana: “Arriveremo pronti al derby, meglio il Modena subito all’inizio”

Aimo Diana atteso da un esordio di fuoco a Reggio Emilia, anche se il derby con il Modena non lo impaurisce...

Dopo Pavia e Renate, la nuova avventura in panchina per Aimo Diana, si chiama Reggiana. Tredici presenze in Nazionale A e importanti trascorsi fra Palermo e Sampdoria, fra Brescia e Torino. Ma adesso Aimo Diana deve pensare da Mister al prossimo inizio di campionato della Reggiana, con derby annesso e connesso.