Miracoli contro la Reggiana: niente derby in B contro Parma e Modena…

Sfottò da Parma e Modena per l'eliminazione ai playoff della Reggiana...La doppietta di Luca Miracoli "tiene giù" gli amaranto...

Reggiana eliminata dalla Feralpisalò nei playoff per salire dalla Serie C alla B: dopo la sconfitta dell’andata, altro ko 1-2 anche a Reggio Emilia. Decisivo il 30enne genovese della Feralpisalò, Luca Miracoli, autore di una doppietta. I granata a questo punto sono attesi da una nuova stagione in Serie C. Nonostante la lunga volata ad alto livello in classifica, fianco a fianco con il Modena.