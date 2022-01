Reggiana-Modena, derby della via Emilia: caccia al biglietto e mano tesa ai bimbi

Si va verso la capienza massima, 10mila posti. Oltre al derby, spazio anche per un’iniziativa benefica

Sempre più calda l'attesa del derby della via Emilia tra Reggiana e Modena di mercoledì 2 di febbraio, fischio d’inizio alle ore 21. Le due squadre emiliane sono sole in testa e si giocheranno la promozione in serie B. A oggi sono quasi 8mila i tagliandi già venduti. Da Modena sono attesi 2.000 tifosi.

Parte dell’incasso andrà in beneficenza. Si va verso il tutto esaurito rispetto ai 10mila posti disponibili. Il 5% per cento del ricavato andrà alla Onlus Casina dei Bimbi. Gli operatori dell’associazione potranno sviluppare ulteriormente le attività rivolte in particolare ai bambini presi in carico dalla Diabetologia del Santa Maria Nuova, avvalendosi di nuovi dispositivi tra cui un visore che consente all’utente di essere catapultato in un mondo virtuale ma realistico.