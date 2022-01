Reggiana-Modena, il derby delle inarrestabili: è caccia al biglietto

Il derby fra le due dominatrici del girone B di Serie C. Il Cesena terzo in classifica è a meno undici.

Dopo la sospensione del campionato per Covid, la Serie C è ripartita e la Reggiana (capolista con 51 punti) ha ripreso da dove aveva lasciato: netta vittoria sulla Pistoiese. Il Modena (primo a sua volta a quota 51) tiene il passo, battendo con Tremolada ed Azzi la Fermana. Le cifre delle due emiliane sono impressionanti. Non erano mai andate così forte, visto che viaggiano alla media 2,42 punti a partita e il Modena ha centrato il suo record storico di 13 vittorie su 21 partite. Mercoledì 2 febbraio alle 21.00 c'è il derby Reggiana-Modena e in zona è già febbre di entusiasmo per il derby del Secchia.