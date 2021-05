Rigettato il ricorso del Catania: ufficiale il derby campano Juve Stabia-Casertana

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni non ha cancellato la penalizzazione di due punti che avrebbe fatto guadagnare una posizione al Catania: domenica play off contro il Foggia. Mentre sarà derby in Campania...

Questo il testo del dispositivo, diffuso da Il Mattino: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Catania per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica". La sentenza chiude definitivamente la stagione regolare del girone C con la Juve Stabia di Padalino che chiude al quinto posto alle spalle di Ternana, Catanzaro, Avellino e Bari, potendo godere per almeno due turni dei favori del pronostico, col doppio risultato utile ed il vantaggio della sfida secca in casa. Per i gialloblù, prima però la Casertana, per poter essere di nuovo in campo mercoledì 12 maggio.