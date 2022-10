Rivincita da derby: il Rimini aspetta il Cesena, questa volta in coppa Italia…

E’ partita la prevendita per il derby Rimini-Cesena in programma martedì 1 novembre (15.30) allo stadio Romeo Neri e valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

Redazione DDD

Dopo aver superato il primo turno di coppa Italia di Serie C battendo la Fermana, il Rimini sapeva di essersi regalato la rivincita nel derby contro il Cesena.

Campionato: Rimini-Cesena 0-1

Dopo la sconfitta dell'11 settembre in campionato, il Rimini ci riprova. Intanto è partita la prevendita per il derby Rimini-Cesena in programma martedì 1 novembre (15.30) allo stadio Romeo Neri e valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

Come accaduto già in occasione della gara di campionato, come conferma Cesenatoday.it, l'ingresso nel settore ospiti è riservato solo ai residenti della provincia di Forlì-Cesena.