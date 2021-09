Ronaldo chiude il derby del Paron: il capitano del Padova “Ci tenevamo tanto”

Il Padova vince 2-0 il “derby del Paròn” contro la Triestina e rimane in vetta alla classifica

Padova-Triestina 2-0 è stata una partita nervosissima e senza esclusioni di colpi. Dopo un palo colpito dalla Triestina, il 34enne calabrese, ex Atalanta, Fabio Ceravolo, ha portato in vantaggio il Padova. Altre occasioni per la Triestina, questa volta per il pareggio, ma a inizio ripresa il Padova raddoppia con una splendida azione corale finalizzata dal capitano brasiliano ma con cittadinanza italiana Ronaldo Pompeu da Silva.