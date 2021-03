Samb, c’è il derby ma Maxi Lopez chiama l’Assocalciatori: “Non veniamo pagati da ottobre”

Domenica alle 17.30 c'è il derby del girone di Serie C sul campo della Vis Pesaro, ma in questo momento in casa Sambenedettese le priorità sono altre...

I giocatori della Sambenedettese stanno ancora aspettando le mensilità di novembre e dicembre e in vista della prossima scadenza hanno chiamato in loro aiuto l’Assocalciatori che nel pomeriggio di ieri ha avuto un incontro con la squadra che ha comunque ribadito l’intenzione di continuare a scendere in campo dando il massimo per la maglia.

Dall'incontro è scaturito un comunicato congiunto fra i giocatori Samb e l’Assocalciatori, in cui emerge che "la società ha corrisposto solo le mensilità di settembre e ottobre" e chiedono di "ricevere quanto dovuto e chiarezza da parte della società. Ciononostante, il nostro impegno resterà inalterato, se non rafforzato, come dimostrato durante il campionato". L’incontro dei calciatori rossoblu con i rappresentanti dell’AIC arriva dopo alcune parole di Maxi Lopez sui social. L’attaccante argentino ex Catania, capitano della Samb, ha infatti dichiarato che “mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante”. Dal canto suo, il presidente Serafino annuncia una conferenza stampa per lunedì prossimo, all’indomani del derby con la Vis Pesaro. Quattro mesi senza stipendi potrebbero portare i giocatori a scendere in sciopero chiedendo la messa in mora della società. La società rischia inoltre una penalizzazione in classifica particolarmente pesante se non dovesse rispettare nemmeno la scadenza del 16 marzo.