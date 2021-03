Samb, Montero e i giocatori senza stipendio: ma il derby di Pesaro chiama…

Il balletto delle cifre alla vigilia del derby Vis Pesaro-Sambenedettese: nei 23 precedenti in campionato, a parte i due pareggi per 1-1, chi segna per primo vince la partita

Redazione DDD

Vis Pesaro-Sambenedettese sul campo dei pesaresi è lo scontro con più precedenti in gare ufficiali della Samb con le compagini del girone B di serie C 2020/21: ben 26 incontri tra Campionato e Coppa. Ventitre sono gli incontri disputati in Campionato, tre in Coppa Italia. In campionato il bilancio complessivo è di 9 vittorie rossoblù, 5 pareggi e 9 vittorie biancorosse, 25 reti realizzate dai rossoblù, 24 dai vissini. Il primo incontro, secondo le statistiche di ilmartino.it, si è disputato il 13 marzo 1927 in Terza Divisione (4° livello, attuale Serie D).

“Il nostro impegno resterà inalterato, se non rafforzato in quanto la nostra passione ci spinge ben oltre le vicende extracalcistiche“. La dichiarazione pre-derby di giocatori e staff tecnico della Sambenedettese ha cercato di smorzare il clamore dei giorni scorsi. Al centro della vicenda gli stipendi non pagati da novembre in poi, con i giocatori di Montero attesi dalla trasferta in casa della Vis Pesaro. Solo 6 punti collezionati nelle ultime 8 gare, ma Montero per l’occasione potrà contare sul centrocampista D’Angelo (recuperato) e farà di tutto per compattare la squadra.