Sandro Pochesci sfotte se stesso: per il momento l’unica panchina è quella al parco…

Pochesci parla molto di calcio, ma la panchina inizia a mancargli...

Sandro Pochesci non sarà l'allenatore del Carpi per la prossima stagione: al suo posto probabilmente Daniele Di Donato, reduce dall'esperienza con la Vis Pesaro: per lui contratto annuale, più eventuale opzione. Ma l'estate di Pochesci, è particolare. Allenatore pirotecnico e fuori dagli schemi, ha guidato la Ternana nel 2017-18 e il Carpi la scorsa stagione in C, dove era stato esonerato e poi richiamato. In questa estate sta parlando un po' di tutto e di tutti, ma anche di se stesso con una buona dose di autoironia come conferma la foto...

Al momento della finale playoff per la B tra Avellino e Alessandria aveva definito Braglia, il tecnico degli irpini, un "Mazzone toscano". Poi aveva elogiato il Perugia per aver preso il 30enne attaccante pugliese Mirko Carretta, che lui aveva allenato a Terni. Infine ecco la disamina di Pochesci sul Bari, che lui da allenatore del Bisceglie aveva avuto come avversario nel 2019: “Auteri è un allenatore che ha bisogno di carta bianca e credo che a Bari non gli abbiano fatto fare ciò che aveva in mente. Per me Auteri è tra i migliori in Italia per la Serie C. Non avrei mandato via Vivarini che perse una sola partita, seppur dolorosa; aveva trovato una quadratura ed andava confermato. Quando si prende Auteri si deve seguire Auteri: credo che società ed allenatore non erano tutt’uno ed i giocatori poi alla lunga si accorgono di questo”.