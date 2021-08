Seconda dose di vaccino ai ragazzi dai 12 ai 17 anni: scatta così il regalo dell’Entella

La Virtus Entella regala un biglietto per una delle prime gare casalinghe a chi si vaccina da oggi 19 agosto all’ambulatorio mobile sul litorale del levante genovese

E' anche così che si fa squadra, come amano dire dalle parti del Tigullio. Ecco allora un biglietto per assistere a una delle prime gare casalinghe della Virtus Entella ai ragazzi che da oggi, giovedì 19 agosto, si vaccineranno al Gulliver 4 Teens, l’ambulatorio mobile del levante genovese. L’iniziativa della Virtus Entella in collaborazione con Regione Liguria e Asl4, prevede la consegna di un tagliando via mail a chi si è vaccinato per assistere alla prima gara di campionato con il Teramo ai ragazzi della fascia 12/17 anni che da oggi effettueranno la seconda dose o a una delle prime gare interne dei biancocelesti per chi invece effettuerà la prima dose.