Serie C, Arezzo-Carrarese: il derby prima della festa del centenario

Per l'Arezzo un sabato da ricordare. Il ritorno in C, la vigilia del centenario, la maxi coreografia della curva: la città è in fibrillazione e vuole godersi un'ora e mezzo di calcio amaranto.

di Bruno Bertucci -

La città di Arezzo è in piena fibrillazione per due appuntamenti, assolutamente, da non perdere. Gli amaranto faranno l'esordio stagionale al Comunale nel sentitissimo derby contro la Carrarese, proprio oggi sabato 9 settembre.

Pronta la coreografia ultras

Gli ultras fanno sapere di essere in preparazione di una coreografia speciale proprio per dare manforte alla compagine in vista della partitissima. Il derby di campionato, quindi, potrebbe raggiungere quota 4000 spettatori - comprensivi dei 2000 abbonati.

Il match è, però, solo il preludio della grande festa che avverrà nella prossima giornata per il centenario del club.

