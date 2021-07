Serie C, arriva il Magister Legacy: il nuovo pallone tecnologico del 2021/2022

Svelato il nome del nuovo pallone di Serie C. Un nuovo concetto grafico, realizzato per aumentare la reattività di "lettura" della traiettoria e la velocità di giocata

Svelato il nome del nuovo pallone di Serie C, si chiamerà Magister Legacy. Un concept grafico realizzato per aumentare la reattività di "lettura" della traiettoria e la velocità di giocata. Errea Sport lavora inoltre anche sul concetto, sul pallone, infatti, è stato inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà veicolare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti. Attraverso l'utilizzo di cellulari e smartphone, gli utenti potranno accedere a contenuti digitali dedicati passando in modo facile e rapido dall'offline all'online come in una sorta di ponte sempre attivo che collega le due realtà.