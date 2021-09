Serie C, corsa contro il tempo ok: Seregno nel suo stadio nel derby contro il Renate

Il Seregno ha avuto l’ok e domenica giocherà il derby con il Renate allo stadio Ferruccio, sul terreno davvero di casa. La partita è in programma alle 17.30.

Per il derby, come precisa ilcittadinomb.it, sono previsti biglietti speciali al costo di 15 euro per la tribuna Vip, di 10 euro per la tribuna laterale coperta, di 5 euro per la tribuna laterale scoperta e di 10 euro per il settore ospiti. Le modalità di acquisto saranno rese note.