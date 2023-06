Serie C, DASPO di 2 anni per un petardo lanciato durante il derby del Sud

Daspo della Questura: lanciò potente petardo durante Messina-Catanzaro, partite vietate per 2 anni a tifoso calabrese...

Gli strascichi del derby del Sud tra Messina e Catanzaro, valido per il campionato di Serie C, sono ancora presenti. Il Questore di Messina ha disposto un DASPO di due anni per un tifoso calabrese di 26 anni.