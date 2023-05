Serie C, DG Pineto: “Mi auguro di non vedere il derby contro il Pescara perché…”

Dopo il miracolo, anni fa, del Castel di Sangro di Gabriele Gravina, il semimiracolo del Pineto: grazie alla vittoria per 2-1 sulla Vastese, con reti di Di Flippo e Forgione, il Pineto ha centrato per la prima volta la promozione in Serie C.

Redazione DDD Direttore responsabile

di Bruno Bertucci -

Il direttore generale del Pineto - Roberto Giammarino - regala al pubblico una dimostrazione di sportività di altri tempi. Ai microfoni di TGR Abruzzo ha, infatti, affermato di non voler vedere il derby contro il Pescara nella prossima stagione in serie C per un nobile motivo.

Le parole del dirigente: "I rapporti con il Pescara e col presidente Sebastiani sono ottimi ma mi auguro di non giocare contro di loro l'anno prossimo, perché questo significherebbe vedere il Pescara in Serie B",

Una visione quindi non circoscritta ma ad ampio raggio". Per il territorio, avere una squadra tra i cadetti e una in Lega Pro sarebbe qualcosa di veramente fantastico".