Serie C, hai capito Bisceglie-Foggia…”Su quel campo è stato un derby di tamburello…”

Il derby pugliese tra Bisceglie e Foggia si è rivelato uno 0-0 con poche emozioni. Il tecnico dei nerazzurri Giovanni Bucaro non ha particolarmente apprezzato la gara

In Serie C, il Bisceglie non vince oramai da quattro turni: anche domenica i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nel derby contro il Foggia.