Serie C, il derby della Tuscia complica la vita alla Viterbese

Il Monterosi passa 1-0 sulla Viterbese grazie al rigore trasformato da Costantino al 45′, scavalcando il Messina. In un altro derby, quello campano, la Turris passa 1-0 ad Avelino.

Un derby di Serie C che rischia di compromettere la lotta per non retrocedere e tornane dei dilettanti. La Viterbese incappa nella stracittadina della Tuscia perdendo 1 a 0 contro il Monterosi grazie al rigore segnato da Costantino al termine della prima frazione di gioco.