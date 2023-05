Serie C, il derby veneto dell’Euganeo: Virtus Verona, la favola continua

A Padova, ieri sera, sotto la pioggia dello stadio Euganeo, la partita è finita 0-1, nel secondo turno dei playoff di Serie C: i biancoscudati sono stati eliminati, per un errore dell’arbitro, rigore negato nel secondo tempo, visto che il fallo su Liguori era in area, non fuori.

Che differenza di reazione, in ogni caso, fra la serenità dei tifosi patavini, esemplari, ieri sera, nonostante l’uscita al secondo turno dei playoff, e la rabbia di Ferrara per la retrocessione in serie C, degli ultrà. Anche la differenza di stile fra un presidente-avvocato, Tacopina, che fa il dito medio alla curva, e il franco-armeno Joseph Oughourlian, non presente allo stadio Euganeo ma che dovrebbe proseguire nonostante lle decisioni avverse degli arbitri.