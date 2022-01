Serie C, Padova ok nel derby del Triveneto: si regala un nuovo ds, Mirabelli al posto di Sogliano

Il Padova continua la sua corsa e cambia importanti pezzi dirigenziali...

Era stata preparata con cura dai tifosi del Padova la trasferta di Trieste. I padroni di casa volevano rimontare in classifica, mentre gli ospiti volevano vincere per la classifica e per il prestigio nel derby del Paron Rocco. Il Padova ha confermato le sue ambizioni, ha vinto sul campo della Triestina e subito dopo la gara ha varato il cambio dirigenziale, terminando la collaborazione con il direttore sportivo Sean Sogliano ed il suo assistente Fabio Gatti e comunicando che il ruolo di responsabile dell’area tecnica e di direttore sportivo del Calcio Padova viene assunto da Massimiliano Mirabelli, con un accordo fino al 30 giugno 2024.

Sulla partita vinta dal Padova, a Trieste, queste le dichiarazioni rilasciate da mister Bucchi dal fronte triestino: "Da quando sono arrivato sento parlare della partita dello scorso anno, dopo un po’ stanca. C’era un rigore per noi e sulla ripartenza hanno fatto lo 0-2. L’abilità del Padova è quella di colpirti senza avere occasioni. Le qualità le abbiamo ma non siamo stati bravi a capitalizzare, ai punti avremmo meritato di vincere". Queste invece le dichiarazioni rilasciate dal tecnico vincitore Pavanel al termine di Triestina-Padova: "La Triestina nei primi dieci minuti ci ha messo in difficoltà nella manovra. Nella ripresa pian piano siamo riusciti a gestire meglio la gara e a trovare il secondo gol. Dobbiamo giocare con questa intensità con tutti. I ragazzi stanno lavorando bene, ero fiducioso. Oggi mi hanno messo in grande difficoltà per fare la formazione. Per me è stato bello tornare a Trieste, e da allenatore del Padova sono contento di aver vinto".