Serie C, pareggio nel primo derby tra Atalanta Under 23 ed AlbinoLeffe

Pareggio ad alta tensione quello che ha visto protagoniste in Serie C l'Atalanta Under 23 e l'AlbinoLeffe. Le due squadre si affrontano per la prima volta in questa particolare stracittadina e l'attesa era veramente alle stelle.

I padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Palestra (nazionale Under 19) ma proprio quest'ultimo commette un'ingenuità dentro la sua area di rigore atterrando Zanini. Secondo alcune ricostruzioni, la carica su Zanini non era tale da giustificare il rigore, mentre in precedenza gli atalantini U23 avrebbero rischiato di rimanere in dieci per un intervento duro non sanzionato dall'arbitro.