Serie C, pene inasprite per gli ultras della Viterbese dopo i disordini nel derby

Ultras Viterbese recidivi: dopo il Daspo, obbligo di andare in questura a ogni partita della squadra. Il provvedimento del Questore notificato ai due pregiudicati dalla Polizia, divisione anticrimine.

Si inaspriscono le sanzioni agli ultras della Viterbese arrivate in seguite ai disordini avvenuti durante il derby di Serie C tra i gialloblu e il Monterosi. Lo scorso 8 aprile i tifosi di casa hanno cominciato a lanciare diversi fumogeni - e oggetti contundenti - contro i sostenitori ospiti.

Non solo DASPO...

Le forze dell'ordine, dopo aver analizzato le immagini, hanno potuto scoprire che alcuni hooligans si trovavano all'esterno dello Stadio Rocchi di Viterbo, nonostante avessero il DASPO. I due ragazzi identificati hanno cominciato a lanciare diversi oggetti pericolosi - oltre che torce - in direzione della troupe della RAI e ad intonare cori minacciosi nei confronti delle forze dell'ordine.

I due ragazzi, dopo questi fatti, avranno l'obbligo di firma in questura per 5 anni ogni volta che la Viterbese scenderà in campo.