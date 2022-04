Serie C, Taranto-Bari 0-0: vince l’equilibrio nel derby delle Murge

Termina 0-0 il derby delle Murge tra Taranto e Bari, coi galletti ormai aritmeticamente promossi in Serie B e i padroni di casa salvi.

Ci si aspettava spettacolo ed emozioni tra Taranto e Bari, ma alla fine ha vinto l'equilibrio. Finisce a a reti bianche il derby delle Murge, con gli ospiti ormai già in clima di festa, dati i loro 75 punti in classifica che significano promozione in Serie B. Dopo primi minuti frenetici, solo al 9' si vede la prima occasione di marca barese con Simeri che serve Mallamo, ma la difesa del Taranto resiste. Al 13' ci prova Ricci, ma l'estremo difensore del Taranto compie il grande intervento. Al 39' si fa vedere dalle parti del Bari anche il Taranto, con il guizzo di Mastromonaco, ma Giovinco manca di un soffio il pallone sul cross al bacio del compagno.