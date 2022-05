Sfida da derby alla Reggiana: il capitano “Anche il Cesena punta alla B…”

Il capitano del Cesena Salvatore Caturano: l'attaccante campano classe 1990 si è soffermato sulla stagione dei romagnoli e sulla lotta playoff

A Melfi è esploso, capocannoniere del Girone C di Serie C insieme ad Eusepi, a Lecce ha confermato il suo fiuto del gol, a Cesena ha trovato finalmente la sua dimensione. Salvatore Caturano, capitano del Cavalluccio marino, suona la carica in vista della prossima sfida dei playoff di Serie C contro il Monopoli. Padova e Reggiana sono le squadre favorite sulla carta, ma gli spareggi promozione sono da sempre un terno al lotto, può succedere di tutto e allora perchè non crederci: "Arrivati a questo punto nulla è impossibile, il Cesena punta alla Serie B".