Sgambata da derby in Piemonte: 3 gol della Pro Vercelli che applaude…Provedel alla Lazio

Mister Massimo Paci ha gettato nella mischia chi, fino a questo momento, ha avuto meno spazio, ottenendo risposte confortanti da tutti gli elementi della rosa. Per la cronaca, la sfida è terminata con la vittoria delle “Bianche Casacche” per 3-1: decisive le reti di Cristian Bunino, autore di una doppietta, e di Alessio Nepi; per il Verbania la rete della bandiera porta la firma di Enzo Ferrari. Minuti importanti nelle gambe dei “Leoni”: domani mattina si torna in campo per continuare la preparazione.

Intanto proseguirà ancora in Serie A la brillante carriera di Ivan Provedel (foto Ivan Benedetto). Il portiere classe ’94, che in carriera ha vestito la bianca casacca della Pro Vercelli per 41 volte nella stagione 2016/2017 di Serie B, come ricorda MagicaPro.it: ora lascia lo Spezia e si accasa, a titolo definitivo, alla Lazio. Una crescita esponenziale per Provedel che, dopo le esperienze nella massima serie con Empoli e Spezia, è pronto a mettersi in gioco alla corte di Maurizio Sarri per lottare ai vertici della Serie A e in Europa League.