Siena, Paloschi salva Gilardino: ma i tifosi fanno cori contro il tecnico…

Tempi duri per il Gila, i tifosi del Siena vogliono il riscatto sabato prossimo...

L'uno a uno sul campo della Fermana non è piaciuto ai tifosi senesi presenti allo stadio Bruno Recchioni e alla fine hanno manifestato il loro malumore. Pochi minuti prima del triplice fischio, con la squadra ancora in campo, si sono levati i primi cori di dissenso verso Alberto Gilardino, contestato apertamente dai supporters bianconeri. Ora il Siena è quarto in classifica con 13 punti, a sette punti di distacco dalla Reggiana capolista.

Il gol del pareggio del Siena lo ha segnato Alberto Paloschi, ex compagno di Gilardino al Milan. Il tecnico di lui ha parlato dopo la gara a Sienaclubfedelissimi.it: “Sono molto contento di lui ma anche degli altri ragazzi per come hanno interpretato la gara. Però il gol mi rende felice perché arrivato da una situazione che abbiamo studiamo in settimana. Avremo un giorno di riposo poi ci concentreremo per la partita di sabato in casa contro l'Entella. Troveremo una squadra allestita per fare un campionato importante. Sono convinto che arriveremo carichi per affrontarla nel migliore dei modi”.