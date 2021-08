Stadio Franco Scoglio, derby Messina-Palermo a rischio: a meno che si giochi alle 17…

Luci e video-sorveglianza scarseggiano a Messina: o si gioca a Vibo Valentia oppure in pomeridiana...

L’ipotesi che il derby, tanto atteso in C, tra Messina e Palermo, non si possa disputare a Messina, ma che si giochi a Vibo Valentia, è un’ipotesi da non trascurare. Anche se l’Acr Messina si sta impegnando al massimo perché questo non accada.

La Gazzetta del Sud racconta di un Acr Messina al lavoro pancia a terra per il derby nel suo stadio, ma senza, almeno al momento, avere in mano nulla di rassicurante. Circa un mese fa, la messa a norma dello stadio venne garantita dal sindaco in persona, Cateno De Luca. Affermava che i lavori sarebbero terminati entro il 20 Agosto. Oggi la preoccupazione dei tifosi sale, così come la possibilità che il derby si disputi in Calabria allo stadio “Luigi Razza“, come raccoglie Tifosipalermo.it. Ieri si sarebbe dovuta tenere proprio la commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, rinviata poi per il ritardo della consegna di un materiale necessario per la messa in regola dello stadio. Ciò che manca per ottenere l’ok è il reparto video-sorveglianza (32 le telecamere necessarie per i requisiti di Lega Pro) e soprattutto le torri del faro dell’impianto. Per risolvere, il Messina ha chiesto di giocare alle 17.00