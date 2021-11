Storico derby delle Saline, diversi pullman di tifosi grossetani verso Siena…

Grande attesa per la storica sfida toscana

Inizia a farsi sentire l’aria di derby, sia a Siena che a Grosseto. Sabato alle 17.30 le due squadre si affronteranno al Franchi, una sfida che le tifoserie aspettano in trepidante attesa. “Il derby per me è una cosa di famiglia. Anche mio padre ha giocato a Grosseto negli anni ’70, spero che sia una bella partita con una bella cornice di pubblico dopo un anno passato a giocare a porte chiuse. Speriamo di offrire un bello spettacolo a tutti i tifosi” dice il difensore centrale e capitano del Grosseto Andrea Ciolli, intervenuto ieri sera durante le trasmissione di Siena Tv “Fuori Campo”.

Assorbita la delusione dopo la sconfitta casalinga con il Montevarchi i biancorossi hanno ripreso la preparazione in vista del derby a Siena in programma sabato alle 17.30. Grosseto 10 punti fanalino di coda, Siena 23 punti quarto in classifica dopo la sconfitta con la Lucchese....Ma nonostante tutto questo a Grosseto si organizzano già bus di tifosi per il derby, visto che è iniziata la prevendita dei biglietti.

Quella fra il capoluogo maremmano e la città del Palio è una fra le rivalità toscane più accese, legata com'è a un odio storico fra le due città che ha inizio dal Medioevo, in quanto Siena attaccò e sottomise Grosseto ben quattro volte per sottrargli l’egemonia economica nelle saline della costa maremmana. A Grosseto è ancora in uso un detto storico: "Puzzare come un Senese bagnato“. In tempi più recenti, nell'estate 2020 aveva totalizzato migliaia e migliaia di visualizzazioni su Youtube il video della band follonichese Diane (Pronounced Diahane) “Senesi al mare”, che aveva riproposto la secolare diatriba Grosseto-Siena. “Senesi al mare”, infatti, era un ‘attacco’ in chiave punk rock al turista senese che si sposta in Maremma per andare al mare. I tifosi del Grosseto sono rivali anche di Lucca, mentre hanno un buon rapporto con Pisa.