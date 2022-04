Tanti auguri Modena: la società offre birre gratis ai tifosi per i suoi 110 anni

Prima nella classifica di Serie C e a sole due giornate dalla storica promozione in B, il club offrirà birre gratis a tutti i fan

Nonostante la sconfitta contro la Pistoiese, è festa in casa Modena . lo scorso 5 aprile la società gialloblù ha compiuto 110 anni e per festeggiare il compleanno, i canarini hanno deciso di offrire birra gratis a tutti i tifosi che il prossimo sabato 9 aprile alle 17.30 sosterranno la propria squadra del cuore al Braglia contro l'Imolese .

Il Modena infatti si trova al vertice della Serie C a +4 dalla Reggiana e a sole due giornate dal termine della stagione, la società sente profumo di Serie B, ma servirà fare risultato pieno alla penultima giornata per poter certificare l'aritmetica promozione nella serie cadetta.

Quale miglior occasione allora per bere in compagnia, nella speranza di poter brindare a un risultato storico per la città di Modena.