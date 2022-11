Tanti pullman in viaggio e zero biglietti in vendita: Catanzaro-Crotone, è già derby

Fino alla giornata di ieri al botteghino erano rimasti solo 39 biglietti...Oggi tutto sold out...

Redazione DDD

Tredici pullman in partenza da Crotone, ressa serale giovedì davanti al bar Nettuno di Catanzaro, fino alle 22.00, per accaparrarsi un biglietto per il derby...

Catanzaro-Crotone, la sfida che manca da 17 anni...

Proprio così, l'ultima sfida 17 anni fa. Era ottobre del 2005, Serie B. Alla fine sarebbe stata retrocessione per il Catanzaro ma quel match, contro i pitagorici, la squadra giallorossa lo vince per 1-0 grazie al gol di Giorgio Corona. Da lì in poi, strade diverse per le due compagini.

“Considero la notizia relativa alla predisposizione del servizio navette che faranno la spola dal parcheggio del Musofalo, in occasione del big match con il Crotone, una vera e propria svolta per la città di Catanzaro e per le abitudini della sua tifoseria”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Gregorio Buccolieri.