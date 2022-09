Taranto, capitan Ferrara: “Abbiamo disonorato la maglia, derby da vincere per il riscatto”

Il derby tra Taranto e Foggia è dietro l'angolo e le due tifoserie non aspettano altro che le due compagini scendano in campo per affrontarsi.

Le parole di Ferrara: "Abbiamo disonorato la maglia, l'approccio è stato buono ma nella ripresa siamo entrati male in campo. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima partita e cancellare questa gara. Nel derby contro il Foggia cercheremo il riscatto, vogliamo portare a casa i tre punti. Stiamo vivendo un brutto periodo, ma dobbiamo uscirne al più presto, soprattutto per i tifosi. Capuano è uno degli allenatori più esperti della Serie C, sta dispensando consigli per superare questo momento. Il Taranto è una squadra giovane, con pochi calciatori d‘esperienza, ma il gruppo unito e si possono raggiungere i risultati sperati".