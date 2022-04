Taranto, derby senza tifosi baresi: Maiellaro “E’ la partita della mia vita”

Il grande doppio ex e una grande assenza...

Partita sentitissima per il doppio ex Pietro Maiellaro che, in vista del derby tra Bari e Taranto, racconta le emozioni che lo accompagnano alla sfida a blunote.it: "La partita della mia carriera. Il Bari è la “mia” squadra, avvertivo il Della Vittoria prima ed il San Nicola poi come il teatro in cui andare in scena: in biancorosso sono arrivato in A, ho raggiunto il rendimento migliore, soprattutto ho ricevuto un affetto unico che è rimasto intatto sulla pelle. Ma a Taranto resterò per sempre grato: lì ho capito che sarei diventato un calciatore importante. La stortura è che potrebbero mancare i tifosi baresi, come è accaduto all'andata per i tarantini. Così si priva il calcio della sua essenza. Ma sarà partita vera: il Bari ha dimostrato già con l'Avellino che non regalerà niente, a Taranto vorranno regalarsi la passerella per la salvezza nel match più atteso. Piuttosto, sarebbe bello vedere questo derby in categorie più consone al blasone delle piazze. Se ci sono i presupposti? Bari li possiede tutti: la famiglia De Laurentiis sta saggiando il potenziale di una delle più importanti realtà italiane. La proprietà è consapevole che la serie B sia solo il primo passo di un progetto ambizioso. Taranto avrebbe bisogno che si convoglino risorse per mirare in alto: è una città che vive il calcio in modo viscerale".