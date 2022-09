Taranto-Foggia, un derby senza ultras…di casa

Dura protesta dei tifosi casalinghi contro la società

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Lo Stadio Iacovone di Taranto è già in fibrillazione per il sentitissimo derby contro il Foggia ma una notizia ha sconvolto gli appassionati di calcio; i gruppi organizzati della squadra di casa si sono riuniti - in seduta comune - per prendere una decisione dura quanto inaspettata.

Gli ultras tarantini si chiamano fuori

Tramite un comunicato ufficiale, postato sui propri profili social (e non solo), la Curva Nord ha esplicitato la volontà di non regalare supporto al Taranto come protesta nei confronti della società.

Rinunciare al derby è uno di quegli aspetti controversi del mondo ultras, eppure verrà fatto. I sostenitori dei Delfini hanno, dunque, scelto di "disertare tutte le partite in casa perché contrari a questa società".

Il comunicato prosegue con parole ancora più dure: "Questa società non merita la nostra presenza all’interno dello stadio. Siamo stanchi di personaggi che girano e rigirano da una vita intorno alla nostra amata squadra: senza spina dorsale, senza un progetto serio, senza amore per i nostri colori, senza rispetto per i suoi tifosi. Diciamo basta a gran voce: diserzione unica soluzione per allontanarli via dalla nostra città. Per Taranto e per il bene del Taranto, uniti li combatteremo".