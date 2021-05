Ternana, basta “tribbolà”: “Derby con Perugia, ma anche con Milano, Firenze, Londra…”

Svolta calcistica a Terni, progetti ambiziosi e cambio di mentalità

Le dichiarazioni del numero uno della Ternana raccolte da Calciofere.it: “Il Comune è dalla parte della città. Vuole lo sviluppo di Terni e vuole vedere la città tornare a volare in alto Credo che questo comune non valuti il derby con Perugia. Questo comune, il derby, vuole farlo con Milano, con Firenze e con Londra. Terni ha bisogno di rinascere e rilanciarsi. Dobbiamo guardare a questa città come una città al centro dell’Italia, città importantissima 20 anni fa e dove 40 anni fa si inventava la plastica”. Ma chiede, allo stesso tempo, che Terni cambi passo e mentalità: “E’ un fattore di testa. Non si può continuare a pensare che siamo nati ‘pè tribbolà’. Questa mentalità, è quella che ci frega. Faccio una metafora calcistica e dico che se il nostro obiettivo è vincere il derby a costo di perdere il campionato, siamo fritti. Terni deve voler vincere i campionati, non i derby. Poi, quando si fa un campionato, è normale che si cerchi pure di vincere il derby. Però, la cosa principale è vincere i campionati. Non ‘semo nati pè tribbolà’, ma ‘semo nati pè comandà‘, per fare le cose che ci pare. Punto. Cambio di mentalità”.