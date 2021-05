Ternana ironia da derby, l’ex arbitro Tagliavento ai tifosi perugini: “Voi in autostrada, noi in aereo”

I tifosi perugini lungo l’autostrada hanno esposto striscioni di sfottò diretti alla Ternana reduce da Como, pensando che i rossoverdi viaggiassero in pullman. In realtà hanno viaggiato in aereo. Risposta ironica di Tagliavento.

Alla vigilia di Como-Ternana di Supercoppa di C alcuni striscioni, lasciati da alcuni tifosi del Perugia lungo l’autostrada, canzonavano i rivali rossoverdi: "Il Grifo imbattuto nella storia, a voi poca gloria", con riferimento alla stagione 1978-79 conclusa senza sconfitte dal Perugia di Ilario Castagner in Serie A giunto secondo alle spalle del Milan. Ma quello striscione non lo hanno mai visto i giocatori ternani, poiché la squadra rossoverde, per raggiungere Como, non ha viaggiato in pullman, ma in aereo.