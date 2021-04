Ternana, Lucarelli sorprende tutti: gli chiedono del derby e risponde sul Monopoli…

Cristiano Lucarelli con i piedi per terra, si pensa partita per partita...

Domanda in conferenza stampa: l’idea di un possibile derby tra Ternana e Perugia in Supercoppa, come la vedrebbe? Risposta secca del tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli: “Il Monopoli è una squadra molto pericolosa“. Il Monopoli è l'avversario odierno della Ternana nella penultima giornata di campionato, con i rossoverdi promossi ormai da tempo in Serie B.