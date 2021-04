Ternana, parla Bandecchi: “Sogno il derby con il Perugia in Serie B”

Il presidente Bandecchi elogia la sua Ternana e lancia un augurio speciale ai cugini del Perugia

Ora ci sarà tempo per organizzare la prossima stagione e fissare gli obbiettivi, ma il numero uno delle Fere nel frattempo, continuerà a tifare non solo per la sua Ternana, ma anche per i cugini del Perugia che sono in piena lotta nel girone B per centrare la promozione. Le due squadre non sono di certo "amiche", ma un derby tutto umbro in Serie B manca ormai da tempo e quindi anche Bandecchi si augura che il Perugia possa ottenere lo stesso risultato delle sue Fere. "Adesso sogno il derby con il Perugia in serie B - confida il numero uno rossoverde -, perché significherebbe per tutta la regione dell'Umbriail ritorno nel calcio che conta con la presenza delle massime espressioni calcistiche delle due province. Sarebbe un segnale bello forte a livello nazionale".