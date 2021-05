Ternana-Perugia, primo storico derby in Supercoppa: con i tifosi?

Derby al Liberati, Francesco Ghirelli apre al pubblico: "Ci proverò"

Come confermano le annotazioni statistiche di Calciofere.it, tra le due protagonista del derby umbro ci sono state tante sfide in campionato e in Coppa Italia, ma mai in una supercoppa. Del resto si tratta di un trofeo di recente istituzione. Il derby, fino ad ora, ha visto le due squadre affrontasi in assoluto 78 volte in campionato (l’ultima nella stagione 2017-18 in serie B) e 16 volte in Coppa Italia (l’ultima nella stagione 1999-2000).